Sociedad

Según un estudio

Un pesticida de uso común contribuye al declive de los anfibios

Redacción

01/03/2010

Los científicos de la Universidad de California (EE. UU.) han examinado los efectos de la exposición a la atracina sobre la función reproductiva de machos de rana africana con garras.

La atracina, el pesticida de uso más común en todo el mundo, podría estar asociado a alteraciones endocrinas en anfibios y estar contribuyendo con el declive de la población de anfibios en todo el mundo, según un estudio de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos) que se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El pesticida químico está prohibido en la Unión Europea, pero la Agencia de Protección Ambiental (APA) de los Estados Unidos concluyó en 2006 que no existían suficientes datos para determinar si la atracina afecta al desarrollo de los anfibios.

Los científicos, dirigidos por Tyrone Hayes, han examinado los efectos a largo plazo de la exposición a la atracina sobre la función reproductiva y el desarrollo en una población sólo de machos de rana africana con garras.

Los investigadores han comparado genéticamente 40 ranas control macho con 20 ranas macho criadas, desde el nacimiento hasta su madurez sexual, en concentraciones de antracita en el rango que los animales experimentan alrededor de un año en áreas donde la atracina se encuentra por niveles por debajo de los estándares de agua potable de la APA estadounidense.

Efectos

Según los investigadores, los machos expuestos a la atracina han sufrido de menores niveles de testosterona, menor tamaño de glándulas de apareamiento, desarrollo laríngeo feminizado, supresión de la conducta de apareamiento, menor producción de esperma y menor fertilidad.