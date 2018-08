Sociedad

PROTESTA

'Araba sin Garoña' no recurrirá la prohibición de la manifestación

AGENCIAS | REDACCIÓN

16/12/2015

Han tomado la decisión de no recurrir para 'no entrar en el juego' del PP. En su lugar, repartirán 'miles de pegatinas' para que los ciudadanos se expresen masivamente.

La iniciativa "Araba sin Garoña" no recurrirá la decisión de la Junta Electoral Provincial de Álava de prohibir la manifestación contra la reapertura de esta central nuclear convocada para el sábado y en su lugar repartirá "miles de pegatinas" para que los ciudadanos se expresen masivamente.

Las organizaciones sindicales, vecinales y sociales que integran la iniciativa "Araba sin Garoña" han comparecido hoy ante la prensa para expresar su disconformidad con la decisión que ayer adoptó la Junta Electoral Provincial de Álava de prohibir la marcha para que no interfiera en la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del domingo.

Esta decisión se tomó después de que el PP hubiera preguntado por la conveniencia de la fecha elegida para convocar una manifestación contraria a la continuidad de la actividad de la central burgalesa, situada a unos 40 kilómetros de Vitoria.

El portavoz de la plataforma contra Garoña, Alberto Frías, ha señalado que la actuación del PP ha sido "ruin, mezquina y miserable" porque ha esperado hasta el último momento para cuestionar la celebración de esta manifestación, convocada el pasado 12 de noviembre.

Frías ha explicado que la plataforma ha decidido no presentar un recurso ante un tribunal de lo contencioso administrativo para "no entrar en el juego" del PP y "no generar tensión".

En lugar de la manifestación los convocantes han decidido repartir entre la población alavesa pegatinas con el lema "Garoña ez ezkerrik asko" (Garoña, no gracias), para que los ciudadanos las luzcan desde el viernes y vayan a las urnas con estos distintivos.