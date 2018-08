Sociedad

Suceso

La Ertzaintza busca a un niño de 12 años desaparecido en Amorebieta

Gaizka Palacios

Redacción

09/03/2010

El Servicio de Emergencias del Gobierno Vasco trabaja a esta hora junto a 120 voluntarios en la búsqueda de Iker Etxebarria. Vecinos de la zona han llamado alertando de que han visto al menor.

de la localidad vizcaína de Amorebieta-Etxano permanece, según ha podido saber eitb.com . La Policía autonómica inició anoche el dispositivo de búsqueda y esta mañana las tareas se han ampliado hasta el rio Ibaizabal.

Iker Etxebarria fue visto por última vez sobre las 20:30 horas cuando salía de recibir clases particulares de inglés junto a un amigo. Sin embargo, no llegó a casa.



En el momento de la desaparición vestía una chaqueta ''Astore'' azul oscura con rayas rojas y un pantalón de pana azul oscuro. Iker estudia en la Ikastola Lauxeta. La familia, que ha distribuido la foto de Iker por toda la localidad, ha descartado que su hijo haya huido, y ha pedido la ayuda de quienes "hayan visto algo, por insignificante que sea". Varios vecinos de Amorebieta-Etxano y de la Comarca han llamado al 112 alertando de que han visto al menor.



Todas las hipótesis abiertas



El Departamento vasco de Interior ha señalado que "no hay ningún dato" que haga pensar que hay un "motivo objetivo" que explique la desaparición. En ese sentido, ha señalado que "la Ertzaintza no tiene datos que nos hagan pensar en que haya escapado". No obstante, Interior pide prudencia y ha lanzado un mensaje de esperanza a la familia.



La familia del Iker denunció anoche su desaparición después de que comprobar que no llegaba a casa después de asistir a clase de inglés. Según explicó el portavoz de la familia, el menor salió de clase sobre las ocho y media en compañía de dos compañeros, que "le dejaron a 200 metros de casa en una calle peatonal de Amorebieta, iluminada y con comercios".

Sus padres, que le esperaban sobre las nueve menos cuarto en casa, comenzaron a ponerse en contacto con los amigos del menor cinco minutos después y posteriormente presentaron la denuncia, tras lo cual se inició el protocolo habitual en estos casos.

Continúan las labores de búsqueda

Efectivos de la Ertzaintza, Policía Municipal y Cruz Roja, coordinados por un técnico de la Dirección de Atención de Emergencias, trabajan desde anoche en la búsqueda de Iker sin resultado por el momento.

El Grupo Especial de Rescate de DYA Bizkaia está participando a esta hora, junto con 120 voluntarios, en el dispositivo de búsqueda organizado por el Servicio de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.

En un primer momento la búsqueda se está centrando en las campas de Jaureguibarria y en el río Ibaizabal. La DYA ha señalado que, tras una reunión de coordinación, se ha ampliado el radio de acción y se han asignado nuevas zonas de búsqueda: el barrio de Astepe, el de Jaureguizahar, la Margen derecha de la localidad de Euba, los barrios de Larrea y San Bartolomé, el de Boroa y la zona de Autzagane.