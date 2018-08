Sociedad

Pamplona/Iruñea

Una concejala tiene un accidente y no pasa la prueba de alcoholemia

AGENCIAS | REDACCIÓN

04/01/2016

La concejala de Pamplona/Iruñea, Maider Beloki, atropelló a dos ancianos y los policías municipales que acudieron al lugar no le hicieron la prueba de alcoholemia, lo que ha desatado la polémica.

La concejala de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, atropelló el pasado día 31 con su vehículo a dos ancianos y los policías municipales que acudieron al lugar no le hicieron pasar la prueba de alcoholemia.

Según ha relatado la propia edil pamplonesa a los medios de comunicación en el Ayuntamiento de Pamplona, los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado día 31 cuando, tras participar en la entrega de premios de la San Silvestre, se dirigió al lugar en el que estaba aparcado su vehículo.

Al dar marcha atrás, atropelló a un hombre y una mujer. Fue esta última, afectada de osteoporosis, la que sufrió lesiones más graves. En concreto una fisura en la pelvis que ha motivado su ingreso hospitalario.

Los agentes que acudieron al lugar del suceso, pertenecientes al dispositivo de seguridad de la carrera, no hicieron pasar a la concejala la prueba de etilometría, ya que priorizaron la atención a los ancianos heridos, ha comentado el director del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea, Xabier Ibáñez.

La concejala pamplonesa, de EH Bildu, ha comentado que, tras el atropello, su "preocupación máxima" fue interesarse por los heridos: "Es la primera vez que me veo en una situación así, tu instinto es socorrer a las personas a las que has podido hacer daño", por lo que no se le "pasó por la cabeza" la prueba de etilometría.

Beloki, que ha explicado que no fue ella la que llamó a la Policía Municipal, ha señalado que, al llegar los agentes, se identificó, pero no como concejala, y no pasó la prueba para determinar si había consumido alcohol, aunque "no hubiera tenido ningún problema" en hacerla.

Tras resaltar que ése es "un momento muy desagradable para cualquier persona", la concejala ha indicado que acudió a ver a la mujer al hospital el pasado sábado y desea que se restablezca cuanto antes.

Los atropellados, ha dicho Beloki, no le han aclarado si van a presentar una denuncia por lo sucedido.

Por su parte, Ibáñez ha explicado a los periodistas que los agentes que llegaron al lugar del atropello "en principio no observaron ningún tipo de síntoma" de consumo de alcohol y no le hicieron la prueba a la concejala, aunque ha reconocido que es algo que "habitualmente" sí se hace en caso de accidente de tráfico.

El director de Seguridad Ciudadana, que ha reconocido que no tiene claro quién llamó a los agentes, ha apuntado que se ha pedido a los policías un informe para que justifiquen por qué no hicieron la prueba de alcoholemia.