Pagola pide una "conversión sin precedentes" de la Iglesia

Redacción

10/03/2010

El teólogo y ex vicario de Donostia-San Sebastián, autor del polémico libro Jesús. Aproximación histórica, se muestra "conmovido" por el apoyo recibido por parte de los sacerdotes guipuzcoanos.

El teólogo y ex vicario de Donostia-San Sebastián, autor del polémico libro Jesús. Aproximación histórica, José Antonio Pagola asegura en una carta enviada al Diario Vasco que en estos momentos de cambio socio-cultural, la Iglesia necesita una "conversión sin precedentes". "Volver a Jesús", dice, "es necesario para centrar a la Iglesia con más verdad y fidelidad".

Se ha mostrado "conmovido" por el apoyo que ha recibido de creyentes y no creyentes, y en especial a través del escrito firmado por más de dos centenares de sacerdotes guipuzcoanos apoyando al ex vicario tras la retirada de su libro de las librerías religiosas.

"En este horizonte escribir un libro sobre Jesús tiene su importancia pero no deja de ser un episodio pasajero. Lo decisivo es volver a lo esencial, a lo que Jesús vivió y contagió. No sabemos el futuro que le espera a la fe cristiana entre nosotros, el cristianismo solo tiene 20 siglos y seguramente Jesús no ha dado todavía lo mejor", subraya Pagola.

El religioso se despide de sus compañeros sacerdotes asegurando que le han hecho "recuperar la sonrisa" y se muestra dispuesto a seguir trabajando.