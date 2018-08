Sociedad

Donostia, entre las ciudades recomendadas por 'The New York Times'

08/01/2016

El prestigioso diario estadounidense ha incluido a la capital guipuzcoana en una lista de los mejores destinos turísticos para visitar en 2016.

'52 lugares para visitar en 2016'. Así se llama la lista de los mejores destinos turísticos para visitar este año que ha publicado hoy The New York Times en el que el prestigioso diario vuelve a promocionar Donostia-San Sebastián. Esta vez, la capital guipuzcoana aparece en la posición 17.

En el artículo, la periodista especializada en viajes Ingrid K. Williams, define a Donostia-San Sebastián como un "paraíso culinario", y destaca, en especial, su "calendario cultural". Williams subraya que este 2016 la capital guipuzcoana celebra la capitalidad europea. Para ilustrar sus líneas la periodista ha elegido una impresionante fotografía del puerto donostiarra.

No es la primera vez que este periódico promociona Euskal Herria. En 2013 The New York Times seleccionó al Cristóbal Balenciaga Museoa y a la villa de Getaria como dos de los 46 destinos turísticos destacados para el año 2013. En abril del pasado año el prestigioso medio nombró a la calle '31 de agosto' de Donostia-San Sebastián como una de las mejores del mundo.

En la lista publicada hoy, también se recogen destinos como Burdeos (2ª posición), Malta (3ª posición) o Turín. Ciudad de México encabeza la lista.

