Alertan de prácticas de ciberacoso sexual en Navarra

agencias | redacción

14/01/2016

El ciberacoso sexual consiste en el chantaje a una persona con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales.

La Guardia Civil ha alertado de prácticas de ciberacoso sexual o "sextorsión" en Navarra tras recibir recientemente varias denuncias por hechos similares en la Comunidad foral.

El ciberacoso sexual, explica la Guardia Civil en un comunicado, consiste en el chantaje a una persona con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales.

La víctima es coaccionada para entregar una cantidad de dinero bajo la amenaza de difundir las imágenes si no accede a las exigencias.

Aunque existen numerosas maneras de realizar este tipo de coacciones, las denunciadas efectuadas ante la Guardia Civil de Navarra en las últimas fechas han consistido en que una mujer contacta a través de la red social Facebook con la posible víctima.

Una vez establecido el contacto inicial y ganada la confianza comienzan las conversaciones de índole sexual solicitando realizar una vídeo llamada vía Skype.

Generalmente, las víctimas, varones entre 18 y 35 años, acceden y son grabados sin conocimiento. Posteriormente, son chantajeados para que abonen una cantidad de dinero, alrededor de 500 euros, si no quieren que el vídeo se haga público.

La Guardia Civil aconseja a la ciudadanía para prevenir ser víctima de estas prácticas acciones como tapar la cámara web cuando no esté siendo utilizada, no ceder al chantaje, no proporcionar información adicional, guardar posibles pruebas, retirar información delicada, eliminar 'malware', cambiar las claves personales y denunciar los hechos.