Sociedad

Juicio en león

La hija de la asesina confesa de Carrasco niega su participación

AGENCIAS | REDACCIÓN

20/01/2016

"Mi madre me dijo: 'Estoy viendo a Carrasco, voy a terminar esto, ya verás'", ha declarado Triana Martínez.

Triana Martínez, hija de la autora confesa de la muerte a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha asegurado ante el tribunal que le juzga que su madre, Montserrat González, autora confesa del crimen, le dijo que quería matar a la dirigente política del PP.

La declaración de Triana ha abierto la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de León contra las tres acusadas por este crimen, ocurrido el 12 de mayo de 2014.

La joven ha explicado que su madre le había comentado que "no aguantaba más", y ha precisado que ella intentó convencerla para que no lo hiciera. "Sabía que lo hacía por mí pero le dije que no buscara problemas", ha explicado ante el tribunal.

Ha reconocido que el 12 de mayo de 2014 su madre la avisó por teléfono de que había visto a Carrasco e iba a acabar con ella.

"Mi madre me dijo: 'Estoy viendo a Carrasco, voy a terminar esto, ya verás'", ha declarado la joven, quien ha explicado que se dirigió hacia donde pensaba que estaba su madre, vio cómo tiraba el bolso en el que guardaba el arma y lo recogió, aunque sin mediar palabra, porque pensaba que podía ocultar alguna de las armas reglamentarias de su padre, inspector de Policía.

También ha relatado que a continuación llamó a la policía local Raquel Gago para saber si había visto hacia dónde se había dirigido su madre, aunque no llegó a hablar con ella, y minutos después se encontró casualmente con su amiga. En ese momento, dejó el bolso con el arma en el coche y le dijo que iba a la frutería.

"Pensaba volver y recoger el bolso pero no pude porque enseguida me detuvieron", ha apostillado Martínez, quien ha lamentado haber creado un problema a su amiga.

Durante su declaración, ha sostenido que Isabel Carrasco no le dio la plaza a la que aspiraba en la Diputación, que había convocado para ella, porque no quiso acostarse con la víctima.

Por su parte, Raquel Gago ha negado que fuera consciente de que Martínez hubiera escondido el bolso con el arma homicida, así como un fular y guates usados por Montserrat Martínez, dentro de su vehículo. "No sé por qué Triana metió el arma en mi coche, pero desde que eso pasó no he tenido vida".