Sociedad

En Urdaibai

Nueva York apoya el Museo Guggenheim de Urdaibai

Redacción

16/03/2010

El director de la Solomon R. Guggenheim Foundation dice que será el "primer museo importante del siglo XXI". El director del museo bilbaíno asegura que no pretenden repetir la fórmula.

El director de la Solomon R. Guggenheim Foundation de Nueva York, Richard Armstrong, ha defendido hoy el proyecto de Urdaibai ya que será "el primer museo importante del siglo XXI".

Armstrong ha participado esta mañana en Bilbao en una jornada de reflexión sobre las perspectivas de la ampliación del Museo Guggenheim de Bilbao en la reserva de la Biosfera del Urdaibai.

Durante su intervención, Armstrong ha manifestado la voluntad de la fundación para "asumir riesgos" con proyectos como el de Urdaibai, que "sería otro ejemplo de innovación", al igual que lo fue en su día la infraestructura de Bilbao.

No obstante, ha precisado que se trataría de una nueva experiencia museística diferente, que ha de servir de "complemento" al museo de Bilbao y que "no será un edifico icónico". "Nos parece que es el primer museo importante del siglo XXI", ha añadido.

El director del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, ha coincidido en subrayar en que no se trata de repetir el modelo de Bilbao ya que "realizar un segundo Guggenheim en Urdaibai, sería no sólo un disparate, sino un enorme error". Según ha advertido, lo que se pretende es "replicar el éxito pero no repitiendo la fórmula".

Por ello, ha subrayado que no tendría sentido que el proyecto arquitectónico busque un icono, ya que se busca una intervención icónica del paisaje.