Sociedad

Pedofilía

Aumentan las denuncias de ex alumnos contra José Ángel Arregi

ETB

Redacción

17/03/2010

El religioso vasco presuntamente grabó los abusos sexuales a niños cuando daba clases en los colegios San José de Basauri y San Viator de Vitoria-Gasteiz.

El director del colegio San Viator de Vitoria-Gasteiz, Alberto Elgoibar, ha asegurado que no sabía que el religioso vasco José Ángel Arregi, detenido en Chile, estuviera implicado en casos de pederastia.

Sin embargo, cada vez son más las denuncias de antiguos alumnos de José Angel Arregi. "Es algo que se veía venir", ha señalado un ex alumno en el Teléfono del Oyente de Radio Euskadi sobre la detención en Chile del religioso José Ángel Arregi.



Roberto, que ahora tiene 37 años, estudiaba en el colegio San Viator de Arrasate cuando Arregi era profesor de gimnasia. "Cuando hacíamos algo mal, nos ponía contra las espalderas, nos hacia bajarnos el pantalón y nos pegaba un cachete en el trasero", ha explicado.

Además, este ex alumno no cree que los responsables de San Viator no sospechasen nada. "Eso que no lo sabían no se lo creen ni ellos. Fueron precisamente esos casos los que hicieron que hubiera cambios de colegio".





El religioso dio clases de gimnasia en los colegios San José de Basauri y San Viator de Arrasate-Mondragón y Vitoria-Gasteiz. Luego fue trasladado a Madrid y de allí a Chile, donde la policía ha detectado que descargaba pornografía infantil en el colegio donde trabajaba hasta ahora.

José Ángel Arregi Egaña presuntamente grabó los abusos sexuales a niños cuando daba clases de gimnasia entre los años 2002 y 2005.

Al parecer, como pretexto decía que estaba realizando una tesis sobre la flexibilidad de los adolescentes y les amenazaba con suspenderles si se resistían. El religioso grababa con cámara oculta tocamientos, masturbaciones e incluso penetraciones con objetos a los menores. José Ángel Arregi guardaba al menos 400 horas de grabaciones de al menos 15 alumnos que hoy en día tienen entre 27 y 30 años.

José Ángel Arregi Egaña actualmente era profesor en Chile en el Politécnico el Señor de Santiago. La Policía detectó que alguien descargaba pornografía infantil desde un ordenador de ese colegio. En agosto detuvieron al religioso y la semana que viene será juzgado.

Si el acusado admite el delito, deberá cumplir entre año y medio y 3 años de cárcel por un delito de pornografía infantil, ya que al parecer no hay indicios de que haya cometido abusos contra menores en chile.