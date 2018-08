Sociedad

Hace 12 días

Buscan a una joven de 14 años desaparecida en Zumarraga

Redacción

18/03/2010

La joven iba vestida de negro y desapareció de noche sin decir nada. La Ertzaintza está investigando el caso aunque de momento no han encontrado ninguna pista.

La Ertzaintza busca a Vitoria Ruiz, una joven de Zumarraga de 14 años que permanece desaparecida desde hace 12 días, según denuncian sus familiares. La joven iba vestida de negro cuando desapareció del domicilio familiar y nada saben de ella.

Según ha afirmado el padre la menor a ''Euskadi Directo'', están "destrozados" ante una "situación tan difícil. Me levanté por la mañana y no estaba". La familia puso la denuncia el pasado 7 de marzo, aunque de momento la Ertzaintza ,que está investigando el caso, no tiene pistas.

Todo apunta a que la menor podría haber huido por miedo o por vergüenza, ya que se le atribuye una supuesta relación con un hombre adulto. El padre ha asegurado a este respecto que "si su hija se ha ido con un hombre de 30 o 40 años se la ha llevado engañada".

La familia ha colocado fotos de Vitoria por todo el municipio. Por el momento, los únicos datos que tienen son dos llamadas de vecinos de Vitoria-Gasteiz que dicen haberla visto allí.