La entrada de un frente 'aguará' el sábado de Carnaval

E.GARAIKOETXEA | EITB.EUS

04/02/2016

Aunque las primeras horas del sábado se prevén tranquilas, se esperan precipitaciones para la tarde-noche.

Otro Carnaval pasado por agua, al menos durante la tarde-noche del sábado y la mañana del domingo. La previsión realizada por la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, no deja lugar a dudas: la entrada de un frente por el oeste del territorio dejará precipitaciones abundantes en Euskadi. Los meteorólogos no han podido confirmar a eitb.eus que los desfiles de Carnaval de Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz o Tolosa se puedan desarrollar sin lluvia: "podría caer alguna gota", admiten. Será, no obstante, antesala de una noche lluviosa y desapacible.

Muy diferente se antoja este Jueves Gordo. Euskalmet prevé una jornada agradable, disipadas las nubes que desaparecerán primero en el sur del territorio. A pesar del sol, el viento del este no dejará subir mucho el termómetro y las temperaturas serán más bien frescas (máximas de 12 º en la costa y 9 º en el interior).

No se esperan cambios significativos para el viernes. Será una jornada soleada, con algunas nieblas y heladas matinales. El sol templará el ambiente y las temperaturas subirán tres-cuatro grados.

La previsión augura un sábado con dos partes bien diferenciadas: El día comentará con frío y cielos despejados. El viento arreciará del sur, por lo que las temperaturas serán suaves: se esperan máximas de 18 grados en Bilbao, que se quedarán en los 10-15 en localidades del interior. Sin embargo, ya entrada la tarde, un frente traerá precipitaciones, que serán abundantes durante la última hora de la jornada. Afectarán, además, a todo el territorio. Los desfiles de carnaval previstos para la tarde podrían discurrir sin agua, aunque nadie se aventura a negarlo.

La primera mitad del domingo será un calco del sábado, según tendencia facilitada por Euskalmet. Lluvia y tiempo desapacible. No obstante, se espera una mejoría a partir de la tarde. El viento soplará del noroeste y mantendrá las temperaturas más bien frescas.

La tregua durará, sin embargo, más bien poco. El lunes por la tarde se esperan precipitaciones, aunque no muy importantes. El Martes del Carnaval se prevé también pasado por agua.

Hasta aquí la previsión meteorológica, de los 'carnavaleros de pro' depende hacer frente a las predicciones con la mejor sonrisa y ánimo posible.