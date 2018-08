Sociedad

Virus Zika

Cataluña detecta el primer caso de virus Zika en una mujer embarazada

AGENCIAS | REDACCIÓN

04/02/2016

En total ya son seis las personas infactadas en Cataluña. Todas ellas importaron el virus de países en alerta epidemiológica.

La Consejería de Salud de la Generalitat catalana ha confirmado este jueves el primer caso de virus Zika del Estado en una mujer embarazada y ha registrado otro nuevo caso, por lo que ya son seis las personas con el virus en Cataluña.

La mujer contagiada, que se encuentra actualmente entre las semanas 13 y 14 de gestación, viajó a Colombia y está "bajo control asistencial”.

Con estos dos nuevos casos confirmados, ya son seis las personas infectadas en Cataluña: cuatro hombres y dos mujeres que han importado el virus de los países en alerta epidemiológica.

Aunque no se descarta de la existencia de más casos declarados de Zika en Cataluña, Salud ha reiterado que esta infección no supone un riesgo para la salud pública de la población porque actualmente "no hay transmisión del virus" en Cataluña ni tampoco es previsible que suceda en las próximas semanas.

Las mujeres embarazadas durante la gestación que han estado en países con epidemia declarada del virus son el colectivo con consecuencias más graves del Zika, debido a que existe el riesgo de malformaciones encefálicas en los bebés.

