Ultiman un protocolo contra los abusos sexuales en el ámbito escolar

Agencias | Redacción

17/02/2016

Quieren acabar con los problemas de "coordinación" detectados en el presunto caso abusos de un profesor contra cinco niños y niñas de Vitoria.

El Gobierno vasco dispone ya de un borrador de protocolo de actuación ante casos de acoso y abusos sexuales en el ámbito escolar, con el que pretende mejorar la protección de los menores de edad y acabar con los problemas de "coordinación" detectados en el presunto caso abusos de un profesor contra cinco niños y niñas de Vitoria.

La consejera de Educación del Gobierno vasco, Cristina Uriarte, junto con la delegada de Educación en Álava, Blanca Guerrero, ha comparecido este miércoles en el Parlamento vasco para informar, a petición del PSE-EE y UPyD, sobre los presuntos abusos sexuales cometidos por un profesor contra cinco menores, todos ellos de cuatro años o menos. Los abusos, que están siendo investigados por un juzgado de la capital alavesa, se habrían cometido en 2013, en varios centros educativos en los que el presunto agresor trabajaba como docente.

Al margen de la gravedad de los hechos investigados, la polémica por este caso se ha visto acrecentada por las versiones contradictorias ofrecidas por el Departamento de Educación y la Fiscalía de Álava.

La delegada de Educación en Álava, Blanca Guerrero, aseguró en noviembre pasado que el presunto agresor (actualmente apartado de las aulas) siguió dando clases durante varios meses pese a la existencia de una primera denuncia porque el Ministerio Público no les trasladó la necesidad de "adoptar medidas" contra él. Esta versión fue rechazada por el fiscal de Álava, Josu Izaguirre, quien afirmó que sí "sugirió" esta posibilidad a Guerrero, pero que ésta la "desechó".

En su comparecencia de este miércoles, Uriarte y Guerrero han rechazado "alimentar la polémica", y han atribuido la diferencia entre una y otra versión a "puntos de vista e interpretaciones distintas". "No me corresponde a mí decir quién tiene la razón y quién no", ha llegado a afirmar la consejera.