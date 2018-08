Sociedad

Un texto de una bloguera vasca puesto en una consulta se vuelve viral

M. Beistegi | EITB.EUS

20/02/2016

Una madre se encontró un cartel en su consulta del pediatra y lo subió a la red. El texto, de una bloguera bilbaína, se ha hecho viral: ha recibido 29.000 likes y ha sido compartido 25.000 veces.

Una madre acudió a la consulta del pediatra y se encontró en el tablón de consultas un texto que llamó su atención. Lo fotografió y compartió en la red. El texto, que hace una reflexión en positivo sobre la maternidad y la paternidad, se ha hecho viral: ha recibido hasta el momento 29.000 likes y ha sido compartido 25.000 veces.

La autora del texto es la bloguera bilbaína Jaione Yabar, creadora del blog 'Más allá del rosa y el azul'. Según ha anunciado en su cuenta de facebook, está "sorprendida y maravillada" con las respuesta y mensajes recibidos. "Me han pasado cosas sorprendentes y geniales desde que abrí el blog y esta página. Pero esta reconozco que es una de las que más me ha sorprendido y que me ha hecho una ilusión tremenda: ¡Gracias por compartirlo tanta gente y tantas veces, todavía me cuesta creerlo!"

