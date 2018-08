Sociedad

Escándalo

Los Legionarios de Cristo admiten los abusos sexuales del fundador

Redacción

26/03/2010

En un comunicado reconocen que el sacerdote mexicano tuvo una hija "de una relación estable y prolongada" con una mujer, "y otros graves comportamientos", que no citan.

Los Legionarios de Cristo, congregación católica romana fundada en 1941 en México y que contó con el apoyo del papa Juan Pablo II., han reconocido que su fundador, el mexicano Marcial Maciel, abusó sexualmente de seminaristas, tuvo una hija con una mujer y otros dos con otra, por lo que han pedido perdón a "todos los que han sido perjudicados, heridos o escandalizados por su reprobable actuación".



En un comunicado, los Legionarios de Cristo aseguran que "habíamos pensado y esperado que las acusaciones presentadas contra nuestro fundador fueran falsas o infundadas", pero no ha sido así por lo que "no podemos mirar a su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal".



En un comunicado, los legionarios reconocen que el sacerdote mexicano, nacido en 1920 y fallecido en 2008, tuvo una hija "de una relación estable y prolongada" con una mujer, "y otros graves comportamientos", que no citan.



"Expresamos una vez más nuestro dolor y pesar a todas y cada una de las personas que han sido dañadas por las acciones de nuestro fundador", dice el comunicado, en el que también piden "perdón" a todas aquellas personas que le acusaron en el pasado "y no fueron creídas o no se supo escuchar porque en aquel momento no podíamos imaginar esos comportamientos".



Los legionarios se comprometen a "ofrecer seguridad" a los menores en sus instituciones.