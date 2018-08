Sociedad

Polémica en la Iglesia

El Vaticano niega que el Papa encubriera abusos sexuales

Redacción

26/03/2010

Según el periódico The New York Times Benedicto XVI de encubrió a un sacerdote que abuso de 200 niños sordos en Wisconsin.

El diario del Vaticano L’osservatore romano ha salido en defensa del Papa ante el escándalo denunciado ayer por otro diario, el estadounidense The New York Times, que acusaba a Benedicto XVI de encubrir a un sacerdote que abuso de 200 niños sordos en Wisconsin. El diario del Vaticano, por su parte, acusa a la prensa de querer golpear al Papa a toda costa.

El New York Times demanda y el periódico del Vaticano L’osservatore romano niega las acusaciones. En un articulo titulado "Ningún encubrimiento" el periódico vaticano niega que el Papa encubriera al sacerdote estadounidense Lawrence Murphy acusado de abusar sexualmente de unos 200 menores entre 1950 y 1970 en una escuela para niños sordos de Wisconsin.

The New York Times publicó ayer que a pesar de las misivas enviadas en 1996 por el arzobispo de Milwakee al entonces cardenal Joseph Ratzinger, no hubo respuestas porque lo único que importaba era proteger a la Iglesia del escándalo.

Desde el Vaticano aseguran que si hubo respuesta pero no castigo porque habian pasado 20 años desde aquellos abusos y el padre Murphy, ya fallecido, se encontraba muy enfermo.