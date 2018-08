Sociedad

Altercados en Bilbao

En libertad con cargos los cinco ultras del Marsella

Agencias | eitb.eus

26/02/2016

Juan María Aburto: 'Se había valorado la peligrosidad, pero la situación desbordó a las previsiones'.

Los cinco detenidos ayer en Bilbao en el transcurso de los enfrentamientos entre hinchas del Olympique de Marsella y del Athletic Club, previos al partido de la Liga Europa que disputaron ambos equipos, han declarado este viernes por la tarde ante el juez, quien ha decretado la libertad con cargos de todos ellos.

Los detenidos son cuatro franceses y un italiano, de entre 22 y 31 años, acusados de presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y daños y lesiones.

Cinco personas fueron detenidas y otras tres resultaron heridas durante los altercados causados en pleno centro de Bilbao por los ultras del Olympique de Marsella, según confirmaron fuentes de la Ertzaintza a eitb.eus.

De los tres heridos, uno es un aficionado del Athletic de 28 años, que fue herido en el cuello y trasladado al hospital de Basurto para ser atendido de las lesiones. Los otros dos heridos fueron ertzainas.

Entre los detenidos, cuatro son franceses y uno italiano. Se trata de cinco jóvenes de entre 22 y 31 años, a los que se les imputa presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y daños y lesiones, según ha informado hoy el departamento vasco de Seguridad. Todos ellos pasarán durante la mañana de hoy a disposición judicial.

Valoración del alcalde Juan María Aburto

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, se ha referido hoy a estos incidentes y ha asegurado en una entrevista en el programa Boulevard de Radio Euskadi que a la capital vizcaína "le sobra este tipo de gente".



"No queremos que vengan y tampoco nos representan los locales que participaron en estos hechos", ha dicho y ha destacado que no es habitual que en los partidos europeos del Athletic se registren enfrentamientos.



Aburto no ha cuestionado la labor de la Ertzaintza en la prevención de los incidentes y ha asegurado que le "consta" que estaba preparada, "se había valorado la peligrosidad, pero la situación desbordó a las previsiones", ha dicho.



Cronología de los incidentes

Sobre las 16:30 horas un grupo de radicales franceses comenzó a causar destrozos y a agredir a otras personas en bares ubicados en las calles Rodríguez Arias, María de Díaz de Haro y Licenciado Poza, en las proximidades del estadio de San Mamés.

Posteriormente, los seguidores del Olympique se enfrentaron a hinchas del Athletic hasta la llegada de los agentes de la Ertzaintza. Entonces la Ertzaintza procedió a escoltarlos hasta el estadio San Mamés para tratar de que se reprodujeran los incidentes. No obstante, en el tránsito hasta el campo de fútbol hubo momentos de tensión entre la hinchada marsellesa y la Policía Autonómica.

Una vez dentro del estadio, ultras del club francés siguieron ocasionando problemas e incluso encendieron varias bengalas.

Tras la conclusión del partido la Ertzaintza escoltó a la afición del Marsella hasta la frontera, para evitar más altercados.

El Athletic y el Olympique se enfrentaron a las 19:00 horas en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa en San Mamés. En el partido de ida ya se produjeron incidentes entre radicales de ambos equipos.

