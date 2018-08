Sociedad

Solidaridad

Marchas a favor de los refugiados en las capitales de hegoalde

Agencias | Redacción

27/02/2016

Las manifestaciones formaban parte de la iniciativa 'Marcha europea por los refugiados' que se ha celebrado simultáneamente en otras ciudades europeas.

Cientos de de personas han desafiado hoy al viento y al frío en Bilbao, Donostia, Gasteiz e Iruña para participar en las marchas en las que han reclamado a los gobiernos europeos una respuesta "rápida" a la situación de "exterminio" que padecen los refugiados a las puertas de Europa. Las manifestaciones formaban parte de la iniciativa "Marcha europea por los refugiados" que se ha celebrado simultáneamente en otras ciudades europeas.

La marcha de Donostia ha arrancado al mediodía desde el centro Kursaal. Tras una pancarta en la que se leía en euskera y castellano "Bienvenidos refugiados. Traed a vuestras familias", han desfilado entre otros el diputado de Cultura de Gipuzkoa, Denis Itxaso, y la coordinadora general de Aralar, Rebeka Ubera.

El portavoz de los organizadores de la protesta, Juantxo Domínguez, ha señalado a los medios de comunicación que se trata de "remarcar que un día como hoy en Lesbos los refugiados lo pasan pésimamente" a causa del "desgobierno" de Europa.

Por ello ha exigido "que se actúe inmediatamente" porque "la tragedia es cada vez mayor" y ha comparado el sufrimiento de los refugiados con la "época nazi" ya que "se trata de un exterminio a las puertas de Europa".

"Migrar es un derecho, no un privilegio"

En la marcha de Iruña los participantes, muchos de ellos con chalecos naranjas con mensajes alusivos a la situación de los refugiados y a sus reivindicaciones, han coreado consignas como "migrar es un derecho, no un privilegio", "abajo los muros de la vergüenza", "no son muertes son asesinatos", "ni muros ni vallas nos van a separar" o "no más muertes en las fronteras".

El Gobierno y el Parlamento foral, así como el Ayuntamiento de Pamplona, han mostrado su adhesión a esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de diferentes formaciones políticas, organizaciones sociales y sindicales, así como de numerosos ciudadanos.

Finalizada la manifestación, en la plaza del Castillo los convocantes han leído un comunicado en el que han denunciado que los gobiernos europeos y el español entre ellos han convertido "sus fronteras y los mares del Mediterráneo y el Egeo" en una "enorme fosa común", en la que solamente el año pasado perdieron la vida más de 3.700 personas intentando llegar a las costa de la "Europa de los Derechos Humanos".