Sociedad

Accidente laboral

Dos trabajadores muertos en una explosión en una fábrica de Ondarroa

eitb.eus

14/03/2016

La explosión ha tenido lugar en la empresa de hielo Santa Clara. Los dos fallecidos son vecinos de Ondarroa.

Dos trabajadores de 53 y 55 años han muerto esta tarde en una explosión de amoniaco sucedida en una fábrica de hielo de Ondarroa (Bizkaia).

Según informa SOS Deiak, la explosión ha tenido lugar a las 14:45 en la empresa Santa Clara, situada en la calle Egidazu Kaia, en el puerto.

La explosión ha sucedido en un compresor, que posteriormente ha provocado asimismo una fuga de amoniaco, un componente fundamental para la producción de hielo. Sin embargo, esta fuga ha sido controlada ya por los bomberos.

Las dos personas fallecidas son vecinos de Ondarroa, según ha confirmado un portavoz de Protección Civil, y uno de ellos era delegado del sindicato LAB.

Es posible que sea necesario descontaminar los cuerpos de los dos trabajadores, según ha explicado el consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Ángel Toña, quien precisamente es natural de Ondarroa y se ha desplazado a esta localidad para interesarse por lo sucedido y estar con los familiares de las víctimas.

Los bomberos han rastreado las instalaciones de la fábrica en busca de un tercer operario, que al principio se dio por desaparecido, pero finalmente han descartado que haya una tercera víctima.

El hecho de que la explosión se haya registrado en el cambio de turno ha impedido que haya más víctimas.

En la Cofradía de Santa Clara se ha habilitado un espacio para prestar asistencia psicológica a las familias de las víctimas que se han acercado al lugar.

Ondarrukob Santa Clara izotz fabrikako leherketan hildako bi langileetariko bat bertako LABeko ordezkaria da. #PatronalaHiltzailea — LAB INDUSTRIA (@LAB_INDUSTRIA) 14 de marzo de 2016

Un testigo ha relatado en Radio Euskadi que se encontraba en el exterior de su local, junto a la fábrica de hielo, cuando ha visto que empezaba a salir "humo blanco": "no he oído la explosión, pero sí he visto que empezaba a salir humo blanco; no es algo que extrañe en un principio en un puerto. Luego hemos visto la ambulancia, la Ertzaintza…".

El Ayuntamiento ha expresado su solidaridad y este martes celebrará un pleno extraordinario en el que declarará dos días de luto por el fallecimiento de los trabajadores.

En el pleno, el alcalde, Zunbeltz Bedialauneta, que esta tarde se ha acercado al lugar de la explosión, leerá una declaración institucional.

El sindicato LAB, al que pertenecía uno de los fallecidos, ha hecho un llamamiento a participar en las diferentes movilizaciones que se convocarán en las próximas horas, y ha denunciado que los accidentes laborales "son consecuencia de unas condiciones laborales impuestas por la patronal".

Por su parte, ELA, CCOO y UGT han reclamado que la Inspección de Trabajo y Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales-Osalan investiguen urgentemente el accidente laboral y han expresado también su solidaridad con las familias, amigos y compañeros de los trabajadores fallecidos.

Este accidente se ha producido en una localidad que lleva ya días viviendo en vilo, pendiente de la ladera en la que se han producido desprendimientos de tierra y rocas y que ha obligado ya a desalojar en los últimos días a 176 familias residentes en viviendas situadas en las inmediaciones.