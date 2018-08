Sociedad

Desprendimiento en Kamiñalde

Toña: 'La ladera de Kamiñalde se va a caer, aunque no sabemos cuándo'

Agencias | Redacción

14/03/2016

El consejero de Empleo y Políticas Sociales dice que no se maneja el escenario de que "el monte se lleve las casas".

El consejero de Políticas Sociales del Gobierno vasco, Ángel Toña, ha reconocido que la previsión que manejan es que la ladera de Kamiñalde en Ondarroa (Bizkaia) "se va a caer", pero no se sabe "cuándo ni cómo". No obstante, ha incidido en que no se maneja el escenario de que "el monte se lleve las casas".

"Lo que queremos es que caiga poco a poco para que haga base. Si cayese toda la masa del monte que está en la falla sería catastrófico y esperemos que no sea así", ha remarcado en Radio Euskadi.

Toña ha reconocido que las grietas en los últimos días han ido aumentando, aunque ahora está "más estabilizado". Además, ha indicado que este lunes se quitará maleza y árboles por la parte superior "para que el peso sea menor".

"Una vez que se estabilice la caída habrá que ver los daños en las casas y hacer obras de reparación para que los vecinos puedan volver. Creemos que con reparaciones en las viviendas podrá ser suficiente", ha explicado.

Tras reconocer que será a partir de este lunes cuando se conozca cuántas viviendas exactas hacen falta para realojar a los vecinos de la zona, Toña ha indicado que el Ejecutivo cuenta con algunas del programa de Alokabide, pero "no las suficientes".

Por ello, ha hecho un llamamiento a los vecinos de las inmediaciones ya que hay "pisos vacíos en condiciones dignas de habitabilidad" y ha remarcado que el Gobierno Vasco "garantiza el pago de una renta y su devolución en las mismas condiciones".

El alcalde de Ondarroa: 'El desalojo va a ir para largo'

Por su parte, el alcalde de Ondarroa (Bizkaia), Zunbeltz Bedialauneta, ha reconocido que el desalojo de alrededor de 180 familias por el derrumbe de la ladera de Kamiñalde "va a ir para largo".

En declaraciones a Radio Euskadi, Bedialauneta se ha referido a la situación en que se encuentran alrededor de 180 familias que la pasada semana tuvieron que ser desalojadas a raíz de varios desprendimientos de una ladera en las inmediaciones de la calle Kamiñalde.

Según ha manifestado el primer edil, la noche en la zona ha sido tranquila, "sin desprendimientos", y se continúa trabajando las 24 horas del día analizando "datos en tiempo real".

En la jornada del domingo representantes del Consistorio mantuvieron una reunión con los afectados desalojados en la segunda tanda a los que se les entregó una ficha para conocer "cuántas personas integran cada unidad familiar", ya que, tal y como ha indicado el alcalde, "esto va a ir para largo".

Inquietud

"Las familias están con la duda de cuánto durará y están inquietos. Desde el Ayuntamiento hacemos un llamamiento a la población de Ondarroa y de toda la comarca para que pongan viviendas a disposición de Alokabide", ha añadido.

Por último, ha señalado que desconoce la posible existencia de informes técnicos previos a la construcción de las viviendas que alertaran de un riesgo de derrumbe.