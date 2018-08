Sociedad

FRANCIA

Un tiroteo en Marsella deja tres muertos y tres heridos

Agencias | Redacción

03/04/2016

Un tiroteo anoche en un barrio conocido por ser escenario frecuente del tráfico de drogas al norte de Marsella (sureste de Francia) dejó tres hombres muertos y otros tres heridos, indicaron las autoridades.



El fiscal André Ribes, en declaraciones a la emisora France Info, afirmó que de momento no se conocen los móviles de estos hechos ocurridos en la cité Bassens, que la investigación acaba de empezar y que no se va a descartar ninguna hipótesis.



Las armas utilizadas en este caso fueron pistolas y no kalachnikov, muy frecuentes en los ajustes de cuentas entre narcotraficantes que se disputan el mercado.



Los heridos, de carácter leve, son tres hombres de 18, 23 y 36 años, que fueron alcanzados en las manos y en las piernas.