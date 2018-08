Sociedad

El Gobierno central recurre las becas vascas de los dos últimos cursos

Agencias | Redacción

08/04/2016

Los tribunales han dado la razón a Madrid en parte de los recursos, por lo que Lakua acudirá al Supremo. Los beneficiados no tendrán que devolver las ayudas en ningún caso.

La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, ha denunciado hoy que el Gobierno central ha recurrido las becas educativas de Euskadi correspondientes a los cursos 2014/2015 y 2015/2016 porque defiende que estas ayudas se homogeneicen en todo el Estado.

Uriarte ha hecho este anuncio en el pleno de control del Parlamento Vasco, a preguntas de la representante del PNV, Jone Berriozabal.

Recurso ante el Supremo

Fuentes del Departamento de Educación han precisado que el recurso interpuesto por la vía contencioso-administrativa no paraliza el sistema de becas vasco, que el proceso judicial será largo y que, en todo caso, no implica de ningún modo que las ayudas ya concedidas deban ser devueltas por las familias.

Asimismo, han señalado que el Gobierno Vasco gestiona las becas educativas desde 1986, cuando se transfirió la competencia educativa, y desde entonces hasta ahora no ha habido cambios significativos en su composición.

No obstante, han adelantado que los tribunales ya se han pronunciado sobre una parte de estos recursos, la correspondiente a las becas universitarias de 2014/2015 y han dado la razón a los postulados del Ejecutivo central.



Ante este pronunciamiento, las mismas fuentes han explicado que el Gobierno Vasco presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno Vasco destinó 54,3 millones de euros a becas en el curso 2014/2015. Foto: EFE

Defensa de las competencias

"Tras 30 años de la transferencia, la Administración del Estado se ha mostrado contraria por primera vez a que estructuremos el sistema de ayudas y las ha recurrido", ha indicado en el pleno de control la consejera Uriarte.



Ha advertido de que la presentación de estos recursos es "inadmisible" y ha dejado claro que Educación "defenderá sus competencias con firmeza" ante los tribunales.



La consejera ha indicado que el sistema de becas de Euskadi es imprescindible para garantizar las condiciones de igualdad en el acceso a la educación y que, por lo tanto, es "prioritario" para el Gobierno Vasco.



En este sentido, ha destacado que, aún con una situación económica "difícil", el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, "no ha dudado en garantizar" las cuantías económicas necesarias para dotar todas las becas educativas.



Según los datos que ha aportado, en el curso 2014/2015 el 34,26 % de los alumnos de todas las etapas universitarias y no universitarias de Euskadi disfrutaba de alguna beca en sus distintas modalidades (material, transporte, comedor, etc).



Entre los cursos 2012/2013 y 2014/2015 las becas no universitarias pasaron de 50,2 a 54,3 millones de euros, lo que posibilitó que se concediesen 123.702 ayudas para material escolar, y 61.284 para comedores.





