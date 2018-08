Sociedad

Aeropuertos colapsados

"Nadie se hace responsable de la situación", critica un afectado

16/04/2010

Eneko Belaustegigoitia debía haber regresado de Londres el pasado jueves y parece que no lo podrá hacer hasta el domingo. Denuncia que solo reciben información a través de los medios de comunicación.

La erupción de un volcán ha sumergido en el caos Europa. Más 17.000 vuelos han sido suspendidos y ya son más de un millón los viajeros afectados.

Eneko Belaustegigoitia es uno de ellos. Este joven vecino de Amorebieta viajó el pasado fin de semana a Londres para visitar a su hermano y ahora no sabe cuando podrá volver a casa.

Critica que "nadie se hace responsable de la situación", argumentado que se trata de una catástrofe natural imprevisible. "La información que recibimos solo nos llega a través de los medios de comunicación", denuncia.

Según ha explicado a eitb.com, "mi vuelo debía haber salido de Heathrow el jueves a las 16:30 horas; para hoy me habían ofrecido otro, pero éste también ha sido cancelado; ahora acabo de coger otro vuelo para el domingo".

En las últimas horas Eneko ha estado en contacto con Vueling, compañía con la que ha realizado el viaje, a través de Internet. No obstante, "también he conseguido hablar con ellos por teléfono, aunque he necesitado más de una hora ya que las líneas están colapsadas", ha indicado.

Terminado el periodo vacacional, Eneko debía volver al trabajo este domingo. Obviamente, no lo podrá hacer: "He tenido que llamar a la fábrica para avisar de todo lo ocurrido".

Preguntado por si se encuentra en el aeropuerto de Heathrow, nos ha señalado que continúa alojado en la casa de su hermano. "En ese sentido he tenido suerte y no me he quedado tirado en el aeropuerto", ha reconocido.