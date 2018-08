Sociedad

Informe del Gobierno Vasco

Más de la mitad de las sociedades gastronómicas no admite a mujeres

Redacción

19/04/2010

Esta tendencia es más frecuente en los 'txokos' situados en las ciudades. También hay un dato positivo: casi dos tercios de las sociedades creadas a partir de 1998 sí admiten a socias.

El 58,5% de las sociedades gastronómicas vascas no admite a las mujeres como socias, según un informe de Defensoría para la Igualdad del Gobierno Vasco, que denuncia que esta situación es ilegal y perpetúa las redes de influencia de los hombres en estos ámbitos de gran valor social y cultural.



La Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres ha dado a conocer hoy su segundo informe extraordinario sobre "La relevancia e impacto social de las sociedades gastronómicas", entidades que, según recuerda, son "signo de identidad" de la cultura vasca y "protagonistas indiscutibles de la vida social y cultural del país".



Tras una encuesta telefónica realizada en 2008, la Defensoría revela que el 58,5% de las 323 sociedades consultadas excluyen a las mujeres como socias, fenómeno más acusado en Vizcaya, donde el 79% de las sociedades no admite a las mujeres, seguida de Álava (59,6%) y de Gipuzkoa (45,8%).



Este estudio también pone de relieve que la tendencia a no admitir mujeres es más frecuente en las sociedades ubicadas en capitales de provincia (71,1%) y ciudades de población media (69,8%), mientras que es menos acusada (42,8%) en pequeños municipios.



No obstante, califica de "alentadora" la evolución de la última década, ya que casi dos tercios de las sociedades creadas a partir de 1998 sí admiten a socias.

Las razones de no admisión



Los argumentos que utilizan estas entidades para impedir a acceso a las mujeres se sustentan en "la tradición como algo incuestionable".



En algunas de ellas, sus estatutos regulan que ser varón es condición necesaria para la admisión de un nuevo socio, mientras que en otras, ese requisito se aplica de manera indirecta porque se establece que para ingresar es necesario que la solicitud sea avalada por dos socios y aprobada por las juntas directivas y las asambleas generales.