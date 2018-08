Sociedad

Salud sexual

El PSN pide que el Parlamento de Navarra respalde la ley del aborto

Redacción

20/04/2010

Ha registrado una propuesta para que el Legislativo exprese su apoyo a la ley, ante el recurso por parte del Gobierno en el Constitucional. NaBai ha pedido la comparecencia urgente de Kutz.

El PSN ha registrado en el Parlamento de Navarra una propuesta de declaración institucional para que el Legislativo exprese su apoyo a la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria, después de que ayer el Gobierno foral anunciara que iniciaba trámites para recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional.

En la declaración institucional, el PSN propone que el Parlamento de Navarra se compromete a la defensa de los plenos derechos de libertad sexual y reproductiva de las mujeres navarras, en iguales condiciones que en conjunto del Estado español.

La portavoz del PSN en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra, María Chivite, ha recordado hoy en declaraciones a los medios de comunicación que su grupo ya registró ayer una moción para exigir que el Ejecutivo retire el recurso y ha señalado que "no hay por dónde coger" la iniciativa del Gobierno. "Se acoge a algo que creemos que no va a tener cabida en el Constitucional", ha dicho.

Chivite considera que este recurso "es una excusa más para que las mujeres navarras no tengamos el mismo derecho que las mujeres del resto de España" y ha criticado que "el Gobierno de UPN, rancio y conservador, quiere que esta ley no se aplique en Navarra". "Ellos pagan los servicios, porque está garantizada dentro de la Cartera de Servicios, pero no quieren que se haga dentro de la comunidad. Esto es de hipócritas. Vamos a tomar todas las iniciativas posibles para que se pare este recurso", ha concluido.



NaBai pide la comparecencia de Kutz

Nafarroa Bai ha solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Salud, María Kutz, para que explique el acuerdo del Gobierno Foral de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una decisión que la coalición ha calificado de "propagandística".

La parlamentaria de NaBai Asun Fernández de Garaialde, acompañada de los también parlamentarios Maria Luisa Mangado y Patxi Telletxea, ha manifestado en conferencia de prensa que, con esta decisión, UPN "quiere ocupar el nicho de la extrema derecha en términos políticos".

Navarra, ha declarado Fernández de Garaialde, tiene una sociedad civil "avanzada y tolerante", pero "se encuentra en estas circunstancias" con un Gobierno de Navarra "con la reacción más carca del Estado y que se hace eco de algunos tertulianos ultramontanos entrando a actuar en un tema, como la interrupción voluntaria del embarazo, en el que ha incurrido una y otra vez en incumplimiento de la ley vigente".