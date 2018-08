Sociedad

Violencia machista

Asisten a la mujer que alertó de maltrato en los deberes de su hijo

AGENCIAS | REDACCIÓN

05/05/2016

La víctima está recibiendo asistencia psicológica, sociolaboral y jurídica.

Noticias (1) Una mujer maltratada pide ayuda con una nota en los deberes de su hijo

La mujer que alertó de que estaba siendo maltratada por su pareja a través de una nota en los deberes de su hijo está recibiendo asistencia psicológica, sociolaboral y jurídica, según ha informado el Instituto Andaluz de la Mujer.

El diario SUR reproduce hoy la nota que escribió la mujer en la que decía: "Le escribo esta carta para pedirle ayuda. Estamos mis hijos y yo sobre todo sufriendo violencia doméstica por parte de mi esposo. No puedo denunciarlo porque estoy todo el tiempo con él y no me deja por supuesto que haga la denuncia y me esconde la llave cuando sospecha que puedo hacerlo".

La mujer, que reside en Benalmádena (Málaga), añadía que en Uruguay nunca pudo formular la denuncia "porque en una sociedad machista es inútil hacerla", al tiempo precisaba que no sabía dónde dirigirse y que temía por ella y sus hijos.

Según publica el diario ABC, la mujer relató que su esposo, de 52 años, no le permitía salir a la calle sola, ni entablar amistad con sus vecinos o cualquier otra persona.

Explicó además que le inspeccionaba el teléfono móvil, le impedía tener acceso a las redes sociales y filtraba cualquier contacto con el mundo exterior.

Incluso comentó que su marido "trató de estrangularla y prendió fuego a la cama tras rociarla con gasolina".

El hombre quedó en libertad aunque con la medida cautelar de una orden de alojamiento contra él y con un dispositivo electrónico de control.

______________________________

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.

en la factura.