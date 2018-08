Sociedad

Testimonio

"Los encuentros sexuales en Alcalá Meco son siempre consentidos"

Redacción

24/04/2010

Una ex presa de la cárcel de mujeres Madrid I ha reconocido que en la cárcel existen encuentros sexuales. "Eso pasa entre hombre y mujer en todos lados".

Una de las ex presas de la cárcel de mujeres Madrid I en Alcalá Meco y ex compañera de la reclusa que presuntamente mantuvo relaciones sexuales con uno de los funcionarios de la cárcel, ha negado que aquella noche existiera ningún tipo de intercambio sexual. "No hay tal escándalo", ha asegurado.

La ex reclusa ha reconocido que la cárcel existen encuentros sexuales, pero que si hay, son "consentidos". "Eso pasa entre hombre y mujer en todos lados", ha señalado. Además ha relatado que ella ha pasado tres años y medio interna y que jamás había tenido constancia de ningún abuso. "Se está sacando de contexto", ha afirmado.

"La cárcel crea mucha envidia, y entre mujeres, ya se sabe..." ha comentado la ex presa de Alcalá Meco. "No sé que habrá detrás de esto, pero seguro que rencillas y envidia".

Destitución

Instituciones Penitenciarias ha destituido a la dirección de la cárcel Madrid I, en Alcalá Meco, y suspendido de empleo y sueldo a uno de sus funcionarios por "comportamientos inaceptables". Una de las líneas que se están investigando es si algunas reclusas mantuvieron relaciones sexuales a cambio de favores, ha informado la agencia Europa Press.

Sin embargo, no hay ningún indicio de que estos favores sexuales se produjeran a cambio de drogas, en cuyo caso Prisiones hubiera puesto el caso en conocimiento del juez.

Fuentes del departamento que dirige Mercedes Gallizo han informado que se ha abierto una investigación para depurar responsabilidades y ver hasta dónde llegan estos comportamientos inaceptables, que han sido "cortados de raíz".