Sociedad

Violencia contra las mujeres

El teléfono 900 840 111 atendió 3.539 llamadas en 2015

eitb.eus

11/05/2016

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha destacado en el décimo aniversario del servicio, su “utilidad, cercanía, accesibilidad e inmediatez”.

El Servicio de Información y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica o por razón de Sexo a través del teléfono 900 840 111 atendió 3.539 llamadas el pasado año, según los datos dados a conocer por el Gobierno Vasco.

Según ha explicado el consejero, el servicio “se ha consolidado”, si se tienen en cuenta los datos de los últimos años, pero que, sobre todo, ofrece un recurso a las mujeres víctimas de violencia que es “cercano, profesional y útil”.

Según se desprende de los datos de los últimos años, su uso ha ido creciendo. En 2013 atendió 3.173 llamadas, 3.030 en 2014 y 3.539 en 2015.

Atiende todas las violencias

Este servicio de la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, atiende a todas las víctimas de la violencia contra las mujeres en su sentido más amplio: no solo aborda la violencia que sufren las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, sino también la ejercida por algún hombre de su entorno familiar distinto a la pareja (padre, hermano, hijo…), el abuso, agresión y acoso sexual, la trata, la prostitución forzada, el acoso en el ámbito laboral, etc.

Toña ha destacado el valor añadido que este servicio aporta para conocer la realidad que se vive en Euskadi en esta materia. “Al ser un servicio tan cercano a las mujeres, el teléfono realiza una función de observatorio: de cómo están funcionando los distintos recursos y servicios, de qué aspectos valoran las mujeres, qué quejas presentan, qué nuevas formas de maltrato surgen, etc.”, ha subrayado.