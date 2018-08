Sociedad

Violencia contra las mujeres

Un hombre mata de varias puñaladas a su ex mujer en Valencia

Redacción

30/04/2010

El crimen sucedió ayer cuando la victima volvió a su ex domicilio. El asesino, que fue arrestado, llamó a una vecina para contarle que había matado a su ex mujer.

Noticias (1) 22 víctimas mortales por violencia de género en cuatro meses

Un hombre de 57 años mató ayer de varias puñaladas a su ex mujer, de 51 años, en la localidad valenciana de Museros y posteriormente se presentó en casa de su vecina confesando los hechos, quien inmediatamente alertó a las fuerzas policiales, que lo detuvieron, según han confirmado fuentes de la Policía Local.

Los hechos sucedieron sobre las 20:00 horas de ayer en la calle Antigons de esa localidad cuando el hombre llamó a su vecina para contarle que había matado a su ex pareja. La mujer llamó inmediatamente al Servicio de Emergencias 112, quien inició el protocolo y avisó a la Guardia Civil, a la Policía Local y los servicios sanitarios.

Los primeros en llegar fueron una patrulla de la Policía Local. El hombre no paraba de decir "he matado a mi mujer", por lo que los agentes lo detuvieron tras comprobar que efectivamente en el domicilio se encontraba el cadáver de su ex pareja con varias

puñaladas, especialmente en el pecho.



La pareja hacía un tiempo que se había separado y de hecho ella, de nacionalidad española, residía en la localidad valenciana de Meliana mientras que el presunto agresor, de nacionalidad búlgara, continuaba viviendo en el domicilio conyugal, que lo habían puesto a la venta, pero con otra pareja, que en el momento de los hechos no se encontraba presente.

La víctima acudió a su ex domicilio en la tarde de ayer por razones que se desconocen y fue entonces cuando sucedió el crimen. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones.