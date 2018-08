Sociedad

Abren juicio por la muerte de un joven por un perdigonazo en Viana

AGENCIAS | REDACCIÓN

01/06/2016

Asier Ballesteros, de 15 años, falleció en una bajera de Viana tras ser alcanzado por el disparo de un perdigón en el pecho.

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha revocado el archivo decretado por la juez de menores y ha acordado la apertura de juicio por la muerte de Asier Ballesteros Gutiérrez, de 15 años, quien falleció en una bajera de Viana el 23 de julio de 2015 tras ser alcanzado por un perdigón en el pecho.

En el auto, contra el que no cabe recurso, la Audiencia ha confirmado el archivo respecto del otro menor investigado, ha informado el TSJN en un comunicado.

El pasado mes de abril, en consonancia con lo expuesto por el Ministerio Fiscal, la titular del Juzgado de Menores de Pamplona/Iruña consideró que los hechos cometidos por el menor que disparó eran constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos grave por no haber cerrado la bajera con llave, pero estimó que no merecían un mayor reproche penal por su conducta y que no era necesaria una intervención socioeducativa.

Respecto del otro menor encausado, la juez concluyó que no cabía hablar de coautoría porque éste no disparó el balín ni pudo prevenir en el fatal desenlace.

Esta decisión fue recurrida por la familia de la víctima ante la Audiencia de Navarra, que en una resolución notificada ayer revocaba el sobreseimiento decretado respecto del autor del disparo.

Según expone el tribunal, la conducta del menor expedientado puede calificarse como constitutiva de una imprudencia grave, como plantea la acusación particular, o menos grave, como aboga el fiscal.

En ambos supuestos, conforme a la legislación, podría decretarse el sobreseimiento sin la adopción de medidas correctoras por motivos socioeducativos.

No obstante, la Audiencia considera que "no existen suficientes datos objetivos como para concluir en que la existencia del propio proceso haya implicado efectivamente un suficiente reproche".

