Sociedad

Violencia machista

Muniain: 'Los hechos relatados son absolutamente falsos'

eitb.eus

10/06/2016

El jugador del Athetic anuncia que designará un abogado "para defender mi honorabilidad".

El jugador del Athletic Club Iker Muniain, que ha sido acusado de abusos sexuales y amenazas por una testigo protegida del caso Torbe, ha defendido su inocencia en un comunicado, en el que afirma que "los hechos relatados son absolutamente falsos".

Muniain ha publicado un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter con tres puntos.

En el primero asegura "que los hechos relatados son absolutamente falsos", antes de anunciar como De Gea que emprende medidas legales. "En los próximos días designaré un letrado para defender mi honorabilidad".

El internacional vasco termina con un guiño a sus seguidores. "Espero que todos los seguidores que me han animado en el terreno de juego confíen en mí en estos momentos".

Desde la concentración de la selección española en Francia, David De Gea, el otro jugador implicado en el caso, también ha dicho en rueda de prensa que todo lo que se está diciendo de él es "falso".

"Soy el primer sorprendido con esta noticia, estoy muy tranquilo, deseando salir a entrenar y hacer lo que me gusta, jugar al fútbol. No me afecta, soy un chico muy tranquilo dentro y fuera del campo. Si cabe, más fuerte ahora", ha asegurado.

