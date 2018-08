Sociedad

Encuesta a 600 mujeres

Tres de cada diez mujeres que abortó no usó anticonceptivos

Redacción

10/05/2010

Un 23,5% de las mujeres encuestadas abortaba por segunda vez, siendo Bilbao, Madrid, Granada y Sevilla donde se concentran los mayores porcentajes de mujeres con más de un aborto anterior.

Cerca de un 30% -un 28,7%- de las mujeres que interrumpieron su embarazo ha reconocido que no utilizó ningún anticonceptivo, pese a no desear el embarazo, y siete de cada diez de las que si lo usó se quedó embarazada por un mal uso del método escogido.



Ésta es una de las conclusiones que ha revelado una encuesta realizada a 600 mujeres que abortaron por un embarazo no deseado en los últimos dos años, ha informado la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI).

Según el estudio, el 33,3% de las que abortó no lo hacía por primera vez y un 23,5% repetía por segunda ocasión. En este sentido, Bilbao, Madrid, Granada y Sevilla son las ciudades se concentran los mayores porcentajes de mujeres con más de un aborto anterior.

El 5 de julio aprobarán la nueva Ley del Aborto

La edad media de las encuestadas es de 28 años y el 50,8% trabajan como asalariadas, en el 16% están en el paro y el 14% son estudiantes.

El 65,8% interrumpe su embarazo antes de la semana 8, no obstante las mujeres entre los 15 y 19 años de media lo hace en la semana diez de gestación.

El próximo 5 de julio aprobarán la nueva Ley del Aborto, que permite abortar a las chicas de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, pero las obliga a informar a sus progenitores salvo que ello les acarree maltratos.