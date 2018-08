Sociedad

Violencia machista

Paul Abasolo, el primer condenado por abusos sexuales indultado

eitb.eus

30/06/2016

El futbolista vasco ha podido continuar con su carrera deportiva pese a haber sido condenado por abusos sexuales a tres mujeres.

El futbolista vasco Paul Abasolo Amantegui (Durango, 1984) es el primer condenado por abusos sexuales que fue indultado por el Gobierno español, por lo que pese a la pena de cárcel impuesta por los tribunales, ha podido continuar con su carrera deportiva, aunque perseguido siempre por el rechazo social.

La Ertzaintza acusó al jugador de agresiones sexuales a cinco mujeres durante 2006 y 2007 en Gernika. Sin embargo, solo fue juzgado de cuatro de los ataques porque una de las víctimas retiró la denuncia el mismo día del juicio.

En 2010, la Audiencia Provincial de Bizkaia le impuso una condena de tres años y tres meses de cárcel por tres delitos de abusos sexuales, y le absolvió del cuarto porque la víctima no pudo reconocerle como el agresor, por lo que el tribunal se acogió al principio in dubio pro reo (en caso de duda, se favorecerá al acusado).

Según los hechos probados en la sentencia condenatoria del tribunal, Abasolo forzó a las víctimas y les realizó "tocamientos" contra su voluntad, tras agarrarlas cuando se encontraban de espaldas. Dos de estas mujeres fueron agredidas en portales, y la tercera en la calle, a plena luz del día. Las tres le identificaron sin lugar a dudas en la rueda de reconocimiento.

En 2011, el Gobierno español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero indultó al jugador a propuesta del entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

En concreto, el real decreto 1808/2011 del 16 de diciembre conmutó las penas por otra única de dos años de prisión a cambio de participar en programas de reeducación sexual y de que no vuelva a delinquir en cuatro años, así que el futbolista no entró en prisión y no llegó a cumplir condena. Su única estancia en la cárcel fue un periodo de 5 meses en 2008 tras su detención.

El jugador no ha mostrado arrepentimiento e incluso ha negado las agresiones en entrevistas a diferentes medios.

Denuncia contra el movimiento feminista

En 2015, Abasolo denunció a una integrante del Movimiento Feminista de Durango por la aparición de unas pintadas y pancartas en su contra.

Como consecuencia de esta denuncia, se puso en marcha una campaña llamada "No criminalicéis el movimiento feminista" que fue respaldada por más de 2.000 personas.

En febrero de 2016, el tribunal archivó el caso por carecer de pruebas.

Largo periplo por diferentes clubes

En el momento de su arresto, Abasolo era una de las estrellas del Real Irun, equipo con el que jugó en Segunda División en la temporada 2009/2010, e incluso estuvo cerca de fichar por el Athletic Club, operación que se truncó tras trascender los casos de abusos sexuales.

Abasolo ha jugado, además, en otros equipos como el Logroñés, Real Oviedo, Sestao River, Amurrio y Zamudio, siempre acompañado de la polémica y el rechazo social. En el Zamudio, tuvo que ser retirado de su trabajo como entrenador de niños y niñas tras un acuerdo entre el alcalde de la localidad y el club.

A principios de junio de este año, el jugador fichó por el Portugalete, provocando de nuevo indignación entre la ciudadanía, afición y colectivos feministas.

Paul Abasolo (primero por la derecha), en su presentación con el Portugalete. @clubportugalete

Este jueves, 30 de junio, el pleno del Ayuntamiento de Portugalete ha aprobado una declaración institucional de la Comisión Mixta de Igualdad en la que se insta al club a "revisar su política de fichajes".

El club, por su parte, ha defendido que Abasolo "dispone de los mismos derechos, y de las mismas obligaciones, que el resto de la ciudadanía" y ha advertido de que "nunca discriminará" a ninguna persona "por tener antecedentes judiciales".

Sin embargo, el Movimiento Feminista de Portugalete señala que el jugador "fue indultado pero nunca declarado inocente" y que "nunca ha dado muestras de arrepentimiento, ni ha pedido disculpas por lo cual caben serias dudas de su rehabilitación".