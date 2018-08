Sociedad

Gipuzkoa

GuraSOS pide un proceso participativo sobre la incineradora

agencias | redacción

05/07/2016

Ha registrado una iniciativa legal al respecto, lo que supone la "suspensión" de la licitación de las obras hasta que esa institución responda.

La plataforma de padres contra la incineradora GuraSOS ha registrado hoy en la Diputación de Gipuzkoa una iniciativa legal que reclama la puesta en marcha de un proceso participativo sobre esa infraestructura y que supone la "suspensión" de la licitación de las obras hasta que esa institución responda.

Los portavoces GuraSOS, José María Izeta y Joseba Belaustegi, han presentado esta propuesta, que "no contemplan que sea desestimada", al tiempo que han anunciado que solicitarán reuniones con el diputado general, Markel Olano, así como con los responsables forales de Gobernanza, Medio Ambiente y con representantes de los grupos junteros.

Según han explicado, la propuesta "supone la suspensión automática de la licitación de las obras" de la incineradora de Zubieta y deberá ser resuelta por la institución foral en el plazo de un mes.

GuraSOS señala que su petición defiende "hacer partícipe a la ciudadanía" del debate sobre el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG), ya que ha expirado el correspondiente a 2002-2016 "sin que se haya consumado la construcción de la incineradora prevista".

En este sentido, recuerda que cuando se aprobó ese plan "no estaba en vigor" la Norma Foral 1/2010 de Participación Ciudadana que "prevé la iniciativa de entidades ciudadanas para solicitar la puesta en marcha de un proceso de deliberación participativa con carácter previo a la adopción de una política pública".

Considera que, aunque se entienda que la construcción de la incineradora ya está decidida, algo que no comparte, "procede igualmente" su propuesta porque el tema ha contado con "trascendencia social" y las características del proyecto "se han modificado sustancialmente".

Estos son los dos requisitos contemplados en la norma foral de 2010 para abrir la cuestión a la participación ciudadana, asegura GuraSOS.

GuraSOS, que se constituyó como asociación el pasado mes de mayo y organizó el pasado 19 de junio una movilización contra la incineradora en Donostia-San Sebastián, afirma que "no existe ninguna solución óptima" al problema de la basura "que no sea la aceptada por todos" en un consenso que "priorice la salud de los guipuzcoanos y de la infancia en particular".