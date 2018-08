Sociedad

Piden el fin de las subvenciones municipales a los toros en Vitoria

05/08/2016

Convocadas por la asociación AnimaNaturalis, un grupo de personas han participado en una concentración en la plaza de la Virgen Blanca.

Una treintena de personas han intentado ponerse hoy en la piel de los "18 toros que serán asesinados estas fiestas en Vitoria-Gasteiz " a través de una "performance" con la que han demandado el fin de las subvenciones municipales para las corridas de toros en las fiestas de La Blanca de 2016.

Los participantes en este acto, organizado por la asociación AnimaNaturalis, se han vestido de negro y, en silencio, han tapado parte de su cara con una foto de la mitad de la cabeza de un toro.

La coordinadora de los grupos de acción de AnimaNaturalis en el Estado, Patricia Pérez, ha explicado que el objetivo de esta protesta, que se ha desarrollado en la Plaza de la Virgen Blanca en el día grande de las fiestas de la ciudad, ha sido pedir el fin de las subvenciones: "La tauromaquia sigue existiendo en Vitoria porque sigue subvencionada. Lo que pedimos es el fin de la tauromaquia y para eso es necesario el fin de las subvenciones porque sin ellas no habría corridas", ha precisado.

Asimismo, ha opinado que los vitorianos deben implicarse porque "no tiene sentido seguir torturando seres inocentes por mera diversión". "Que no se derrame más sangre en la plaza, que la plaza se dedique a otras actividades culturales. La tortura no es cultura", ha concluido.

Esta tarde están convocadas en Vitoria-Gasteiz, donde se ha abierto el debate sobre si el año próximo habrá o no corridas de toros, dos concentraciones de distintos signo, una a favor de su prohibición y otra de su continuidad.

