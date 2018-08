Sociedad

Libertad de expresión

Pablo Hasél, citado como investigado por varios tuits

AGENCIAS | REDACCIÓN

10/08/2016

El rapero, que está acusado entre otras cosas de delitos contra la Corona, ha advertido de que "jamás callaré".

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como investigado el próximo 1 de septiembre al rapero catalán Pablo Hasél por una quincena de tuits publicados en los últimos meses.

El magistrado ha atendido de este modo la nueva denuncia presentada en contra del artista por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que le imputa delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra la Corona y calumnias e injurias contra las instituciones del Estado.

Sobre el cantante ya pesa una condena a dos años de prisión por letras como "No me da pena tu tiro en la nuca, pepero", "que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono", "¡merece que explote el coche de Patxi López!", "es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos" o "pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen".

La pena no fue ejecutada debido a que el rapero no contaba entonces con antecedentes penales.

En los mensajes de Twitter denunciados ahora, Hasél llama al rey como "ladrón", acusa a la policía de "golpear y torturar" y califica las cárceles como "centros de exterminio".

Esta no es la única denuncia que pesa contra el rapero ya que el alcalde de Lleida, Àngel Ros, le acusó de amenazarle de muerte en otro de sus temas. En este caso la Fiscalía leridana solicita una pena de un año y tres meses de cárcel.

Me entero por la prensa otra vez que la Audiencia Nazi-onal me cita a declarar el 1 de Septiembre por comentarios contra la monarquía, etc. — Pablo Hasel (@PabloHasel) 10 de agosto de 2016

Que me citen las veces que quieran en su tribunal fascista, que me encierren, que me maten si quieren, pero jamás callaré, jamás. — Pablo Hasel (@PabloHasel) 10 de agosto de 2016

"Jamás callaré"

Hasél ha mostrado en Twitter su rechazo a la imputación, y ha enfatizado que "jamás" callará.

"Que me citen las veces que quieran en su tribunal fascista, que me encierren, que me maten si quieren, pero jamás callaré, jamás", ha escrito.