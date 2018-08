Sociedad

Iniciativa

SOS Racismo presenta su nueva campaña, que apoya a los 'manteros'

Agencias | Redacción

22/08/2016

La asociación quiere denunciar, con ella, las políticas 'racistas y clasistas': 'El Ayuntamiento de Bilbao sigue criminalizando y reprimiendo el top manta', ha dicho.

SOS Racismo, en colaboración con las asociaciones Mbolo Moy Doole, Bilboko Konpartsak y Ongi Etorri Errefuxiatuak, ha presentado la nueva campaña en apoyo de los 'manteros' con el nombre 'La calle es de todos. Sobrevivir no es delito, ser mantero tampoco', con la que denuncian unas políticas "racistas y clasistas".

En una rueda de prensa en Bilbao, la representante de SOS Racismo Ainhoa Madariaga ha manifestado que "el Ayuntamiento de Bilbao continua en la línea criminalizadora y represiva del 'top manta'", actitud esta que, hoy hace un año, hizo que la Policía entrase en este recinto de "forma violenta" para retirar los artículos de los vendedores que se encontraban allí y se terminase con la identificación de vecinos, una de ellos a la espera de juicio, que "protestaron por la actitud violenta de los agentes", ha recordado.

Madariaga ha insistido en que "ni la venta ambulante ni el 'top manta' representan una amenaza a la seguridad". "Ni los manteros ni los vendedores ambulantes son sujetos peligrosos por mucho que la retórica criminalizadora de la Policía Municipal y los poderes políticos y mediáticos se esfuercen por describirlos de esa manera", ha asegurado la portavoz de SOS Racismo.

"Un callejón sin salida"

De igual forma, el representante de la asociación Mbolo Moy Doole, Cheykh Gueye, ha denunciado la situación actual de las personas dedicadas al 'top manta', que están en "un callejón sin salida". "No pueden tramitar su arraigo social ya que no tienen contrato de trabajo y no pueden optar a uno porque no están regularizados", ha manifestado.

Gueye ha comentado que su asociación entiende que "cuando las leyes no son justas, se transforman en una simple relación de mando-obediencia, y las leyes no son justas cuando provocan o se vuelven indiferentes al racismo y al clasismo".

Asimismo, SOS Racismo y el resto de asociaciones participantes de esta iniciativa han pedido a los bilbaínos que "no permitan que la Aste Nagusia se convierta en un espacio cerrado y elitista, en el que la defensa de los intereses de los más poderosos pisotee a las personas más empobrecidas de la sociedad".

