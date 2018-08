Sociedad

En Senpere

Ingresan en un psiquiátrico a la madre acusada de matar a su bebé

EITB.EUS

05/09/2016

Debía haber declarado hoy ante el juez, pero no lo hará hasta que se recupere del brote psicótico.

La mujer acusada de matar a su bebé de 5 meses en Senpere fue ingresada ayer en un hospital psiquiátrico en estado de psicosis.

La madre, de 42 años de nacionalidad británica, declaró de forma espontánea a los gendarmes que fue ella quien asfixió a su hijo hasta la muerte, según ha señalado hoy el fiscal que lleva el caso.

El suceso tuvo lugar a última hora de la tarde del sábado en una casa rural de la localidad de Senpere. La familia compuesta por un matrimonio y dos hijos de corta edad se encontraba pasando sus vacaciones en una casa rural de la localidad.

Al parecer, el bebé murió ahogado y fue el padre -que en el momento del fallecimiento no se encontraba en la habitación- quien avisó a los servicios de emergencia. Sin embargo, éstos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Según fuentes de la investigación el marido no tiene ninguna relación con eta muerte.

La autopsia al bebe fallecido se realizará eta misma semana y se espera que aclare de forma definitiva las circunstancias de la muerte.