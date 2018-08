Sociedad

Un perro ataca a un niño de cuatro años en Lugo

04/06/2010

El menor, con importantes mordeduras en la cabeza, evoluciona "favorablemente". Se cree que el perro, mestizo y sin microchip, se trata de un animal sin dueño.

Un niño de cuatro años se encuentra hospitalizado en la unidad de pediatría del complejo Hospitalario Xeral-Calde, de Lugo, con importantes mordeduras en la cabeza propinadas por un perro vagabundo, aunque se encuentra fuera de peligro.



Según ha explicado el alcalde de Palas de Rei, el popular Fernando Pensado, el ataque del animal se consumó la tarde del pasado miércoles en la parroquia de Sambreixo.



Fuentes hospitalarias han confirmado que el menor evoluciona "favorablemente" de las graves heridas que sufrió y se encuentra ingresado en una planta del centro.



Los gritos del niño agredido, que se encontraba en compañía de un hermano gemelo, alertaron a la familia, que lograron frenar la agresión del can.



Según el alcalde, el perro es mestizo y no dispone de microchip, por lo que se cree que se trata de un animal sin dueño.



El Ayuntamiento de Palas, siguiendo indicaciones del servicio del Seprona de la Guardia Civil, mantiene al can recluido en dependencias del mercado ganadero, donde lo alimentan y vigilan a la espera de recibir nuevas indicaciones.