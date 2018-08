Sociedad

Las diputaciones hacen públicos los listados de los mayores morosos

30/09/2016

Las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han publicado hoy los nombres de las personas que deben más de un millón de euros.

Las haciendas forales de diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han publicado este viernes los listados de los contribuyentes cuya deuda fiscal superaba el millón de euros a fecha de 31 de marzo de 2016.

En concreto, se trata de personas, físicas o jurídicas, cuyas deudas o sanciones tributarias no habían sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario y no han llegado a un acuerdo para aplazar o fraccionar su deuda. No obstante, en su gran mayoría son sociedades.

En total son 237 deudores (149 en Bizkaia, 62 en Gipuzkoa y 26 en Álava) que suman entre todos ellos 664,2 millones de euros y figuran en las webs forales con nombre, NIF y la cantidad de dinero que adeuda cada uno. Los listados se han dado a conocer únicamente por medios electrónicos y sólo estarán disponibles durante tres meses.

La decisión de hacer pública la cita información se tomó el pasado abril, dentro del plan para luchar contra el fraude fiscal, teniendo como objetivo sacar a relucir, de forma preventiva, aquellos comportamientos censurados por la sociedad para, de ese modo, tratar de hacer frente al fraude.

La lista de deudores se irá renovando cada año. Así las cosas, las haciendas vascas publicarán un nuevo listado en junio del año que viene en base alos datos que tengan registrados a fecha del 31 diciembre.

Navarra, por su parte, procederá de manera similar antes del verano de 2017, pero en su caso su listado aparecerán publicados aquellos contribuyentes cuya deuda supere los 250.000 euros.

Álava

El mayor deudor que aparece en el listado de morosos de Álava es la empresa constructora Goya Sesenta y Nueve con 15,8 millones de pendientes de abonar. Las empresas que le siguen son: Ros Casares Centro del Acero, S.L. (9,7 millones), Lendiz 1100 S.L. (4,5 millones), Gonzalez Sanchez Macario (4,2 millones), Construcciones Antonio Santander e Hijos, S.L. (4,1 millones) y Corporación Ros Casares, S.L. (4,1 millones).

Bizkaia

Entre los contribuyentes incluidos en el listado de morosos Bizkaia se encuentran, Iurbenor Promociones, S.A, que, en la citada fecha, tenía la mayor cifra de deuda pendiente, con 52,2 millones.

Le siguen Moldis Echarro, S.L. (20,6 millones); Industrias Domésticas, S.A. (17,5 millones); Malta, S.A. (15,9 millones); Baensa, S.L. (11,1 millones); Edesa, SDAD. COOP. (9,9 millones); Inversiones Inmobiliarias Erosten, S.L. (9,7 millones), y Esabe Vigilancia (6,6 millones).

Gipuzkoa



Encabezando el listado de morosos de Gipuzkoa aparece Fagor Electrodomésticos S. Coop., ya que acumula una deuda que supera los 15,9 millones de euros. Tras Fagor aparecen, entre otras, Construcciones y Contratas Gedi, S.L. (6,3 millones); Tecfrindus, S.A. (6,3 millones); Papelera del Araxes, S.A., (5,9 millones); Lumen Pacis, S.L. (5,4 millones); Ramón Vizcaino Refrigeración (5,3 millones) y Elizatxo, S.L. (5,3 millones).

