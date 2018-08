Sociedad

Aeropuerto de San Sebastián

Vueling dejará de volar desde Hondarribia por el recorte de pista

Agencias | Redacción

14/10/2016

El recorte de 300 metros de pista obligaría a volar con no más de 80 pasajeros por aparato, algo que no es rentable, según la aerolínea. "Gipuzkoa no puede quedar aislada", ha dicho la Diputación.

1:26

La compañía aérea Vueling ha anunciado este viernes que dejará de operar en el aeropuerto de Hondarribia (Gipuzkoa) cuando se haga efectivo el recorte de 300 metros de la pista por razones de seguridad. Un portavoz de Vueling ha explicado a EFE que el recorte de la pista no permitirá a la compañía seguir enlazando San Sebastián con Barcelona, como hace desde el año 2012, en condiciones de rentabilidad. El aeropuerto está obligado a recortar 300 metros por cada lado su pista de despegue y aterrizaje para cumplir la normativa europea. El cambio deberá hacerse antes del 31 de diciembre de 2017. Fuentes de Vueling han explicado que actualmente la compañía opera en Hondarribia con un Airbus A-319, el aparato más pequeño del que disponen, con capacidad para 150 pasajeros. Si la pista se recorta en 300 metros, sería necesario que, por razones de seguridad, estos aviones volaran con no más de 80 pasajeros, ya que el aparato no podría llevar más peso para poder aterrizar y despegar con seguridad en Hondarribia. Por este motivo, la ruta dejará de ser rentable para Vueling, que no ha señalado aún la fecha concreta en la que suspenderá sus vuelos, aunque las obras para recortar la pista se ejecutarán el próximo año. Vueling ha informado ya a Aena y a las instituciones vascas, además de a la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, de que dejará de operar la ruta con Barcelona en los próximos meses. La Diputación pide un "compromiso interinstitucional" La diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio, Marisol Garmendia, ha reclamado "un compromiso interinstitucional para apoyar la operatividad del aeropuerto de Hondarribia" después de que la aerolínea Vueling haya anunciado que deja de operar en esta instalación por el recorte de 300 metros de la pista. Garmendia ha mostrado su preocupación, en un comunicado, por ambos hechos, al tiempo que ha hecho un llamamiento al resto de las instituciones para "apoyar con uñas y dientes" la actual operatividad del aeródromo. La diputada ha asegurado que "Gipuzkoa no puede quedar aislada, como un territorio sin las conexiones necesarias para su desarrollo económico, social y turístico". Así, ha destacado la importancia de que "todas las instituciones públicas lleguen a un compromiso firme en la reunión que la sociedad Ortzibia va a celebrar el próximo 21 de octubre".

