Sociedad

Estudio de Emakunde

El miedo en la calle: algo socializado, transmitido y que tiene género

eitb.eus

02/11/2016

Instituto Vasco de la Mujer ha constatado que las chicas son educadas a tener cuidado y no vestirse de determinada manera, y que los chicos, a medida que crecen, aprenden a dar miedo y no tenerlo.

Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, ha publicado el estudio "¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóvenes en un espacio público hostil”, del que se desprende que, en primer lugar, que el miedo tiene género.

Según una nota remitida a los medios, la institución ha indicado que "las chicas viven el espacio público como un espacio más hostil e inseguro que los chicos. Y que esto tiene unas consecuencias emocionales y de restricción de su libertad incomparablemente mayores que las derivadas de la experiencia de los hombres".

Según el estudio, el "miedo lo sienten tanto mujeres como hombres jóvenes, pero el miedo lo tienen en ambos casos siempre a los hombres".

Las mujeres -indica- temen el abuso, la agresión sexual, la violación; tienen menos miedo cuando son más jóvenes y van aumentando su sentimiento de vulnerabilidad a medida que sus cuerpos son leídos como femeninos y como vulnerables a agresiones sexuales.

En el caso de los hombres jóvenes, ellos "temen el atraco y una posible agresión física extrema, pero lo van perdiendo a medida que van creciendo y encajando en el rol masculino: dar miedo y no tenerlo".

El estudio indica que existe una socialización y transmisión bien clara de este miedo hacia las chicas principalmente. "Las chicas identifican esta transmisión en los límites que les ponen en la familia y los comentarios que les hacen en casa, pero también de la sociedad en general".

"Desde pequeñas se les muestra el espacio público como algo peligroso, no apto para ellas y donde deben tener grandes precauciones. Les dicen que vayan con cuidado, que no vayan solas, que vigilen que no les echen nada en la bebida... Pero también que no vayan “provocando”, o ‘vestidas según cómo’. Se percibe, por el contrario, una ausencia de mensajes a los chicos dirigidos a prevenir el origen de la violencia", determina el estudio.

El estudio, que se basa en una metodología participativa realizada con 70 jóvenes de tres localidades (Barakado, Hernani y Vitoria-Gasteiz), analiza el uso y la experiencia del espacio público por parte de las y los jóvenes desde los condicionamientos de género: Cómo el género influye en la vivencia de las ciudades, las calles y sus espacios.

El informe es fruto de la beca a trabajos de investigación en Igualdad de Mujeres y Hombres que el Instituto otorga cada año y que ha sido realizado por María Rodó de Zárate y Jordi Estivill i Castany.