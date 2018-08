Sociedad

Violencia machista

Prisión para el vitoriano que asesinó a su exmujer en Burgos

AGENCIAS | REDACCIÓN

04/11/2016

Iñaki González ha reconocido ser el autor del asesinato ante el juez.

Iñaki González, el hombre de 62 años de Vitoria-Gasteiz que ha confesado haber asesinado a su exmujer en Burgos, ingresará en prisión tras reconocerse autor del crimen ante el juez, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Burgos ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de asesinato. Las actuaciones han sido declaradas secretas.

El exmarido de la víctima fue detenido poco después del asesinato, que cometió en torno a la medianoche de ayer, cuando todavía se encontraba en las inmediaciones del garaje donde la víctima fue acuchillada.

La víctima y su exmarido tenían una hija de 17 años, cuyo régimen de visitas iba a ser objeto de una revisión ayer mismo en un juzgado de Burgos.

La mujer asesinada es Yolanda Pascual Expósito, de 60 años, periodista de profesión y jefa de sección del diario El Mundo-El Correo de Burgos.

Su exmarido ha reconocido ser el autor del asesinato tanto ante la Policía Nacional como posteriormente en sede judicial.

87 feminicidios en el Estado en 2016

En lo que va de año 87 mujeres han sido asesinadas en el Estado, según el balance de feminicio.net.

Sin embargo, 50 de estas mujeres no están reconocidas oficialmente como víctimas de la violencia machista, ya que la ley no reconoce como tales a quienes no hayan mantenido una relación sentimental con sus asesinos.

_______________

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.

