CampaÃ±a de San SebastiÃ¡n contra las agresiones sexistas por San TomÃ¡s

Sociedad

Ayuntamiento de San Sebastián

Campaña de San Sebastián contra las agresiones sexistas por San Tomás

AGENCIAS | REDACCIÓN

15/12/2016

El Ayuntamiento instalará una carpa, además de repartir servilletas con el lema 'No es no, Emakumeen aurkako erasorik ez' en los 73 puestos y en 165 bares de la ciudad.

El Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián ha puesto en marcha una nueva campaña de información y sensibilización para evitar las agresiones sexistas con motivo de la celebración de la feria de San Tomás el próximo martes, y las fiestas de Navidad.

El mismo día de San Tomás se instalará una carpa informativa en el propio recinto festivo para prevenir las agresiones sexistas.

Por otro lado, se van a repartir en 165 bares, especialmente de Parte Vieja y zonas festivas, servilletas que incluyen el lema 'No es No, Emakumeen aurkako erasorik ez', una pegatina para poder ponerla visible con el lema 'Toki honetan ez da eraso sexistarikonartuko/En este local no se admiten agresiones sexistas' y un protocolo de actuación "para saber cómo actuar si ocurre alguna agresión dentro del local".

Además, junto con Donostia Festak, se van a repartir a los 73 puestos de comida que dispone la feria de San Tomás, servilletas con el mismo lema, carteles contra las agresiones para ponerlos visibles en el total de 233 puestos y chapas para que se lo pongan las personas voluntarias que estén durante el día en los puestos.

En el marco de esta iniciativa se ha enviado ya una carta a los institutos de la ciudad en la que se les ofrece material para los jóvenes y una chapa con los mensajes de la campaña e información "para prevenir relaciones de abuso y malos tratos, fomentando las relaciones afectivas basadas en la igualdad y la libertad".

