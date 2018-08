Sociedad

La Audiencia de Bizkaia rechaza recusar al juez del caso Cabacas

Agencias | Redacción

23/12/2016

La familia, que ahora "no tiene nada de confianza en la justicia", había pedido apartar al juez Ángel Gil porque "no es imparcial".

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha rechazado la recusación del juez Ángel Gil en el caso Cabacas, como había pedido la familia del aficionado del Athletic, fallecido en 2012 tras recibir un pelotazo de la Ertzaintza.

Los abogados de la familia de Iñigo Cabacas pidieron la recusación del juez por haber manifestado una decisión predeterminada a favor de la Ertzaintza, pero los tribunales aseguran que no hay pruebas para declarar su parcialidad y apartarle del caso.

La decisión de la Audiencia Provincial ha sido criticada por los padres de Cabacas, que aseguran no tener "nada de confianza en la justicia". Manuel Cabacas, padre de la víctima, ha afirmado que la petición de recusar al juez "no era un capricho".

Para la familia, había razones para la recusación, por ser Ángel Gil "quien nos ha querido cobrar las costas" del juicio y por haber dicho que "cree a la Ertzaintza". "¿Qué pasa, que a nosotros no nos cree? Imparcial me parece que no es", ha añadido Cabacas.

La defensa de la familia también ha solicitado la imputación de 'Ugarteko', el jefe de operaciones en la comisaría de Bilbao la noche del fallecimiento de Cabacas, así como volver a tomar declaración a algunos ertzainas. La Audiencia Provincial de Bizkaia deberá ahora posicionarse sobre estos hechos.