Sociedad

Incineradora de Zubieta

Ordenan paralizar la adjudicación de la incineradora de Gipuzkoa

Redacción

05/01/2017

El juzgado de Donostia da la razón a la plataforma GuraSOS y ordena a la Diputación de Gipuzkoa paralizar cautelarmente la adjudicación de la planta de Zubieta.

El juzgado de Donostia da la razón a la plataforma GuraSOS y ordena a la Diputación de Gipuzkoa paralizar la adjudicación de la planta de Zubieta hasta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no resuelva sobre el recurso presentado por la plataforma ciudadana GuraSOS contra el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos (PIGRUG) de la Diputación de Gipuzkoa, con el fin de que este se paralice y se ponga en marcha un proceso de participación ciudadana sobre la citada planta.

GuraSOS ha informado a través de una nota que el juzgado de lo contencioso número 2 de Donostia ordena a la Diputación Foral que "se abstenga de adjudicar" la licitación "hasta que sobre la misma se resuelva por la sala de lo contencioso administrativo del TSJPV el recurso de apelación" interpuesto por la asociación.

Según explica la plataforma, "el auto censura abiertamente a las administraciones que están impulsando la licitación sin esperar las resoluciones judiciales por lo que considera actitud lesionadora del derecho de tutela judicial efectiva".

El auto destaca que "las administraciones no pueden ejecutar sus actos" hasta que el Tribunal competente resuelva el recurso contencioso-administrativo que pide la suspensión cautelar de la obra, pues de lo contrario "estaría impidiendo dicha fiscalización judicial, lesionando el derecho a la tutela judicial efectiva".

Tras esta decisión judicial, GuraSOS se reafirma en su hoja de ruta y subraya que la solución "sólo puede venir de un proceso de diálogo y acuerdo que deje atrás el escenario de confrontación política que hemos conocido en los últimos años".

Joseba Bealustegi, abogado y portavoz de la plataforma, ha dicho que con este pronunciamiento se pone de manifiesto que los recurrentes quedan "indefensos" si la Diputación o GHK actúan antes de las resoluciones judiciales.

GuraSOS sostiene que es "mentira" que las obras de la incineradora se hayan adjudicado ya, como anunció la Diputación, y que la resolución de hoy "lo pone en evidencia", ha afirmado el portavoz de la plataforma.

"No ha habido un acuerdo de adjudicación, la Diputación ha utilizado un engaño infantil que con este auto ha quedado al descubierto. El juez ordena que no se adjudique porque no se ha adjudicado todavía", ha subrayado.

La Diputación cree que nada cambia

Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa ha asegurado hoy que el auto que ordena a la Diputación "abstenerse" de adjudicar la incineradora "no cuestiona ninguna de las actuaciones que el Consorcio de Residuos ha realizado".

El ente foral señala que la resolución "afecta a la denegación por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa de la solicitud de un proceso participativo" y que, a este respecto, "es necesario recordar que el órgano de contratación en el proceso de licitación" de la incineradora "es el Consorcio de Residuos y no la Diputación".

"En cualquier caso, la resolución ha sido puesta en manos de los servicios jurídicos de la Diputación para un análisis más pormenorizado del tema", precisa.