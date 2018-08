Donostia, 'European Best Destination 2017' titulurako hautagai

San Sebastián opta al título 'European Best Destination 2017'

17/01/2017

La ciudad más votada obtendrá una gran repercusión internacional. Se podrá votar del 20 de enero al 10 de febrero a través de internet.

San Sebastián ha sido seleccionada como candidata al título "European Best Destination 2017", junto con otras 19 ciudades europeas, según ha informado San Sebastián Turismo a través de una nota.

European Best Destinations (EBD), la reconocida organización europea independiente para promover la cultura y el turismo en Europa, desvelará todas las ciudades finalistas el 20 de enero. El plazo de votación se abrirá el 20 de enero hasta el 10 de febrero en la página web oficial de Europe's Best Destinations, y la ciudad más votada será promocionada como "European Best Destination 2017", obteniendo una gran repercusión mediática internacional.

En 2015 la ciudad ganadora fue Burdeos, y en 2016, Zagreb. El año pasado se publicaron 920 artículos en torno a la competición.

En 2016, San Sebastián fue una de las ciudades más votadas como mejor destino romántico europeo, y La Playa de la Concha se destacaba en el listado de las mejores playas de Europa, según European Best Destinations.