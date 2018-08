Sociedad

Miles de personas reclaman una solución acordada para los residuos

19/02/2017

Los miles de asistentes se han reunido en San Sebastián, convocados por la plataforma GuraSOS. Al final, han enlazado sus manos como 'símbolo de la unión para conseguir su objetivo'.

Miles de personas se han movilizado este domingo en San Sebastián para reclamar una solución acordada que ponga fin al conflicto de los residuos en Gipuzkoa.

La manifestación, convocada por la plataforma en contra de la incineradora de Zubieta, GuraSOS, tenía por objeto apoyar la "hoja de ruta" presentada a todos los agentes políticos y sociales, han destacado los organizadores.

Bajo el lema 'Elkarrekin gehiago gara. Adostasuna besterik ez! Sin conflicto. La solución es el acuerdo', la marcha ha partido a las 12:00 horas de la plaza del Buen Pastor de San Sebastián y ha recorrido varias calles de la capital guipuzcoana.

Con esta iniciativa, GuraSOS ha pedido a la Diputación de Gipuzkoa que recapacite su decisión sobre la construcción de la incineradora de Zubieta y abra un debate con la sociedad.

Al finalizar la marcha, los miles de asistentes han enlazado sus manos como símbolo de la unión para conseguir su objetivo. "Aunque el camino sea difícil, no vamos a cejar en el empeño" han asegurado.

El presidente de GuraSOS, Joxe Mari Izeta, ha leído un manifiesto en el que ha destacado que este domingo "empieza la cuenta atrás para la solución acordada". "Por si alguien tenía dudas, que sepa que somos padres, madres, abuelos, parientes, ciudadanos y ciudadanas, que no vamos a parar hasta lograrlo. Cada vez somos más y más quienes decimos no al conflicto y sí al acuerdo. No a la división, si a la cohesión", ha afirmado.

En este sentido, ha reivindicado que "tenemos derecho a participar en temas que afectan a nuestra salud, al futuro de nuestros hijos e hijas, al futuro de Gipuzkoa".