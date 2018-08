Sociedad

Visita a la cárcel

Carcaño le asegura al padre de Marta que el cuerpo 'no está en el río'

AGENCIAS | REDACCIÓN

25/02/2017

Del Castillo afirma que Carcaño dice que "el hermano la ha tenido que cambiar de sitio" y piensa que "se arrepiente de tantas mentiras".

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha visitado por primera vez en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), al asesino confeso y condenado por el homicidio de Marta, Miguel Carcaño, quien le ha trasladado que el cuerpo de la joven "no está en el río".

"Mi intención era que me confirmara si estaba en el río o no y me dijo que para él su hermano la ha tenido que cambiar de sitio", asegura Del Castillo, que ha explicado que "fue a la aventura, porque si Miguel no le hubiera querido recibir no le hubiera recibido". "Era lo último que me quedaba después de ver a estos hombres una semana metidos en el agua, así que me decidí, no tenía nada que perder, 800 kilómetros y un día es lo único que perdía", señala el padre de Marta, que afirma que se dirigió a Carcaño "dándole la mano respetuosamente".

"Yo le dije que estaba cumpliendo un pena a causa de sus mentiras, que la última declaración suya el juez no se la creía y se encogió de hombros afirmando que él hablaba con el hermano cada vez que iba a la Policía y cada vez que salía y que siempre seguía las indicaciones del hermano", explica Del Castillo.

Sobre si en algún momento del encuentro Carcaño ha mostrado algún tipo de arrepentimiento, Del Castillo ha explicado que "estaba con la cabeza agachada, la voz entrecortada y un poco demacrado", pero, añade, "la situación en la que está tampoco es para estar tirando cohetes".

Sobre si es la misma versión que le dio al juez hace un par de años, Del Castillo asiente y dice que "a causa de sus mentiras el juez no le creyó y su hermano está libre y él se va a comer 21 años en la cárcel". "Él se encogió de hombros como asintiendo que tenía razón", añade el padre de Marta, que agrega: "Pienso que se arrepiente de haber dicho tantas mentiras".